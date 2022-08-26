В Петербурге усилят меры по профилактике ковида

Накануне нового учебного года и осенне-зимнего сезона в Петербурге усилят меры по профилактике коронавирусной инфекции, говорится в сообщении аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, опубликованном 26 августа по результатам совещания с главами и представителями профильных ведомств.

Выступая перед участниками, Эргашев сообщил о возможных рисках ухудшения эпидемической ситуации перед 1 сентября. "Необходимо сохранить действующие ограничительные меры, продлить срок их действия. В настоящее время ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции контролируемая, но важно не допустить развития новой волны", — высказался он.

Эргашев указал на важность проведения вакцинации и ревакцинации, а также других мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Также он распорядился провести противоэпидемические мероприятия в школах, включая термометрию на входе, разделение учеников и дезинфекцию помещений. В школьных медкабинетах должен быть запас экспресс-тестов на ковид, заметил Эргашев и добавил о необходимости обеспечить возможность дополнительного обследования педагогов и персонала пищеблока на коронавирус. Контроль за соблюдением санэпидрежима в больницах и соцучреждениях города должен быть усилен, заявил чиновник.

Ранее зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что Петербург находится на пике заболеваемости ковидом, а спад следует ожидать спустя две-три недели.