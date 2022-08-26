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Новости 26 августа, 20:34

В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

фото ЗакС политика В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

Первые передвижные пункты вакцинации от гриппа появились на улицах Петербурга, отчитался 26 августа в своем Telegram-канале комитет по здравоохранению. Микроавтобусы, используемые для проведения прививочной кампании, встали у станций метро "Проспект Просвещения" и "Озерки" в Выборгском районе города.

"Сегодня только на одном пункте выездной вакцинации возле станции метро "Проспект Просвещения" за три часа вакцинировались более 70 человек. А если мы возьмём статистику прошлого года, то в мобильных пунктах вакцинировалось больше людей, чем в поликлинических отделениях", — приводит комздрав слова главврача поликлиники № 99 Александра Загородникова.

Мобильные пункты вакцинации будут работать ежедневно с понедельника по субботу с 08:30 до 19:30. Начиная с 29 августа они появятся у метро "Удельная" и "Парнас".

Ранее в комздраве назвали допустимой одновременную вакцинацию от ковида и гриппа.

Фото: Telegram-канал "Комздрав СПб"


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