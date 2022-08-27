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Новости 13:47

В Петербурге начался фестиваль национальных кухонь

фото ЗакС политика В Петербурге начался фестиваль национальных кухонь

Фестиваль, посвященный особенностям национальных кухонь, 27 августа начал работу на Московской площади в Петербурге, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Мероприятие, которое продлится до 8 сентября, организовано в рамках празднования 350-летия со дня рождения основателя города, императора Петра I.

"В городе работает более 9 тысяч заведений общественного питания – от сетевых до авторских кафе и бистро. Гастрофестивали – современный формат, который позволяет поддержать петербургских предпринимателей", - отметил губернатор Александр Беглов.

В павильонах ресторанов и фудтраках посетители смогут приобрести блюда, относящиеся в том числе к кухням так называемых недружественных государств, например, Чехии. Отдельно оговаривается, что организаторы оборудовали зоны отдыха и развлечений для самых маленьких гостей фестиваля.


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