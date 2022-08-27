В Петербурге установили две мемориальных таблички "Последнего адреса"

В память о советских политзаключенных в Петербурге установили еще две мемориальных таблички с их именами. Представители проекта "Последний адрес" увековечили память Елены Штюбель и Николая Коравского на доме № 21 по Английскому проспекту. Акцию осветило издание "Бумага".

Как сообщается на сайте проекта, уроженка Германии Елена Штюбель получила советское гражданство в 1930 году, работала учительницей и была расстреляна восемью годами позже по обвинению в госизмене. Николай Коравский был инженером, застал в Петербурге еще в царское время. В 1937 году его расстреляли, обвинив в шпионаже и "контрреволюционной деятельности". Оба героя акции были посмертно реабилитированы .

Отметим, что время от времени у представителей "Последнего адреса" случаются конфликты с жильцами. Такой эксцесс, в частности имел место на улице Рубинштейна, во дворе дома, где провел молодость писатель Сергей Довлатов.