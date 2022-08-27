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Новости 17:55

Беглов счел правильным решением поделить ремонт лицея в Зеленогорске на несколько этапов

фото ЗакС политика Беглов счел правильным решением поделить ремонт лицея в Зеленогорске на несколько этапов

Петербургский губернатор Александр Беглов совершил рабочую поездку в Зеленогорск, где с 2020 года ремонтируют здание лицея № 445, которое он считает одним из самых ценных с архитектурной точки зрения в этом населенном пункте. По его сведениям и наблюдениям, дом в стиле сталинского неоклассицизма всегда служил центром культурной жизни петербургского пригорода. Тип и длительность работ, избранные для приведения здания в порядок, Беглов счел верными.

"Школа нуждалась в ремонте. Мы нашли возможность проводить его поэтапно. Лицей не закрывался, занятия не прекращались", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Год назад было отремонтировано правое крыло "сталинки", в нынешнем году чинят фасад и центральную часть здания, а в 2023-м ожидается благоустройство прилегающей территории.

фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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