Специалисты "Водоканала" отмоют фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина

Сотрудники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" собираются привести в порядок фонтанные комплексы, которые расположены на Московской площади, а также на площади Ленина, информирует пресс-служба предприятия.

Работу комплексов частично прервут для промывки. Весь процесс займёт три дня.

Также работники предприятия займутся фонтаном на Центральной улице в Металлострое, на Госпитальной улице в Павловске и фонтаном "Богиня плодородия" в Пушкине, добавили также в "Водоканале".

Напомним, днём ранее, петербургский глава Александр Беглов, подводя итоги ушедшей недели, напомнил об открытии воссозданного фонтана с бронзовой статуей, который находится в саду Сан-Галли.