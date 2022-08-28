Беглов подвёл итоги уходящей недели

Петербургский градоначальник Александр Беглов отчитался о ключевых событиях, которые произошли в руководимом им городе в течение уходящей недели. Сообщение губернатора приведено в его официальном Telegram-канале.

Так, к началу нового учебного года специалисты изучат состояние инженерных сетей в двух тысячах образовательных учреждений города. Также будут благоустроены территории внутри детсадов и школ.

В период с 1 по 25 сентября первоклассники смогут бесплатно посмотреть кино в День знаний в рамках акции "ПервоКлассный" выходной. Власти ожидают, что в кинотеатры придут не менее 140 тысяч человек.

Кроме того, Смольный заключил контракт на поставку 950 новых составов для городской подземки.

На "СКА Арене" приступили к новому этапу работ, в ходе которого строители установили первый верхний монтажный блок фасада здания. В общей сложности будущая спортплощадка готова на 80%.

В сад Сан-Галли возвратили скульптурную фонтанную группу "Рождение Афродиты".

И, наконец, резюмируя, Беглов отметил, что в течение года по "Пушкинской карте" было продано свыше миллиона билетов на сумму 960 млн рублей.