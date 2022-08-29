До конца года Ericsson уйдет из России

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson намерен до конца 2022 года закрыть представительство в России, пишет 29 августа "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что все сотрудники компании, включая обслуживающих оборудование на сетях мобильных операторов, будут уволены.

Как рассказали собеседники "Коммерсанта", письмо с уведомлением о предстоящем уходе пришло из головного офиса в российское подразделение 22 августа. В свою очередь, в своем комментарии изданию Ericsson заявила о намерении сворачивать свою деятельность в стране "по мере выполнения обязательств перед заказчиками". При этом в компании пообещали предоставить сотрудникам "финансовую и социальную" поддержку.

В России Ericsson сотрудничает с крупнейшими мобильными операторами. В беседе с "Коммерсантом" представитель неназванного производителя оборудования предположил, что российский менеджмент компании может встать во главе выделенного в отдельную компанию сервиса поддержки. Аналогичной точки зрения придерживается и собеседник журналистов в одном из операторов связи. "С другой стороны, у операторов было достаточно времени, чтобы научиться эксплуатировать сети без техподдержки Ericcson", — говорит один из источников, уточняя, что проблемы у операторов могут возникнуть при отсутствии запчастей к базовым станциям, поскольку получить их от Ericsson более не представляется возможным.

"В процессе эксплуатации оборудование амортизируется, средний срок его полезного пользования пять-семь лет. Поэтому примерно до 15-20 % инсталлированной базы ежегодно может требовать обновления", — согласились в "Ростехе" и заявили, что альтернативой в такой ситуации может стать переход на отечественное оборудование.

В апреле финская компания Nokia заявила о своем уходе из России.

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