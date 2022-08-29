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Новости 12:39

Милонов предложил запретить россиянам ездить в Европу

фото ЗакС политика Милонов предложил запретить россиянам ездить в Европу

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") высказался 29 августа в пользу запрета россиянам посещать Европу. Подобным способом парламентарий отреагировал на "новые случаи проявления русофобии на зарубежных курортах", сообщения о которых, по его словам, "практически каждый день" появляются в соцсетях и СМИ.

"Мнение: надо запретить людям ездить в Европу", - написал Милонов в своем Telegram-канале. "Если есть служебная необходимость, Боширов там, Петров – всё понятно, пусть едут, а отдыхать там нельзя, - продолжил рассуждения депутат. - А если человек едет, то пусть пишет расписку, что берет на себя все риски и знает, что это небезопасно".

По мнению Милонова, МИД должен запретить россиянам посещение прибалтийских стран и Польши, поскольку "там небезопасно". "Посещая эти страны и оплачивая там чашку кофе в евро, вы должны знать, что часть суммы пойдет на оплату снарядов, которые убивают русских людей", - полагает единоросс. В подтверждение своей позиции он заявил, что не представляет себе советских туристов, которые "хотели бы попасть в Германию во время Великой Отечественной войны".

Что касается стран-членов НАТО, то их посещение россиянами видится Милонову "безнравственным".

Ранее Милонов предложил цензурировать детские игрушки. Подобная мера  позволила бы уберечь детскую психику от негативного воздействия, заявил он.


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