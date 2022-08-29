Роспотребнадзор не видит необходимости возобновлять ковидные ограничения в школах

Необходимость возвращения приостановленных ранее антиковидных мер в образовательных учреждениях в настоящее время отсутствует, сообщили в Роспотребнадзоре 29 августа. В то же время часть требований по эпидбезопасности в школах сохранится и в наступающем учебном году.

"На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется", — гласит сообщение на сайте санитарной службы.

В школах сохранится требование о проведении "утренних фильтров" с обязательной термометрией для предотвращения распространения инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре. Также останется в силе требование о ношении масок и перчаток сотрудниками пищеблоков, а вместе с тем и запрет на проведение в закрытых помещениях массовых мероприятий с участием лиц из иных организаций.

В то же время ряд запретов, приостановленных в весенне-летний период, не будут возобновлены и осенью, отметили в РПН. Речь идет о запретах на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а заодно о требованиях по закреплению кабинетов за каждым отдельным классом, по соблюдению полутораметровой социальной дистанции во время экзаменов и по разработке расписания уроков и перемен с возможностью сокращения их количества. Кроме того, отменены специальные медсправки для посещения школы детьми, контактировавшими с больными COVID-19, и ряд других требований. При этом от переболевших детей по-прежнему будут требовать справки о перенесенном ковиде.

Ранее сообщалось о планах Смольного усилить меры по профилактике коронавируса в Петербурге.

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