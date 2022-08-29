Российский книжный союз выразил готовность помочь Роскомнадзору в борьбе с "деструктивным контентом"

Российский книжный союз сообщил о готовности помогать Роскомнадзору в борьбе с распространением "деструктивного контента" среди несовершеннолетних, передает 29 августа "Интерфакс". При этом агентство ссылается на ответ в адрес РКН управляющего вице-президента Книжного союза Леонида Палько.

В частности, в письме говорится о том, что РКС разослал "во все книжные, интернет-магазины страны, а также издателям" требование строго соблюдать правила маркировки и продажи литературы, предназначенной для читателей старше 18 лет. Также в тексте сообщается, что похожее обращение опубликовал и оргкомитет Московской международной книжной ярмарки, которая продлится со 2 по 5 сентября.

"Мы открыты для сотрудничества и обсуждения любых вопросов, связанных с книгами и чтением. В рамках наших компетенций сделаем все возможное для предотвращения распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних граждан Российской Федерации", — цитирует "Интерфакс" письмо вице-президента РКС.

На прошлой неделе Роскомнадзор обратился к Российскому книжному союзу с предложением убрать из продажи книги с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

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