Роскомнадзор предложил убрать из продажи книги с пропагандой ЛГБТ

Роскомнадзор обратился к Российскому книжному союзу с предложением исключить из продажи книги, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщило 22 августа ТАСС. По мнению ведомства, подобная литература не должна распространяться в стране.

"Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Свое предложение в РКН обосновали несоответствием пропаганды ЛГБТ традиционным ценностям, а также ее опасностью не только для несовершеннолетних, но и для всего общества. Также в ведомстве выступили в пользу внесения изменения в законодательство с целью "пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России".

В июле на рассмотрение Госдумы поступил законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Спустя полмесяца Октябрьский районный суд Петербурга запретил два сообщества во "ВКонтакте", посчитав их виновными в распространении пропаганды нетрадиционных отношений.