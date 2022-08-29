"Пассажиравтотранс" рассчитывает получить более 200 автобусов до конца года

До конца 2022 года "Пассажиравтотранс" должен получить 216 новых автобусов в рамках заключенных ранее контрактов, известила 29 августа пресс-служба губернатора. Это позволит обновить автопарк предприятия на 10 %.

"До конца ноября парк пополнят 55 автобусов среднего класса российского производства. Они будут курсировать по маршрутам с умеренным пассажиропотоком. Кроме того, предприятие получит 15 автобусов большого класса белорусского производства", — указали в Смольном. Там отметили, что все новые автобусы — низкопольные, оснащенные бортовыми системами безопасности и климат-контроля.

Также в пресс-службе рассказали о поступлении в Петербург 60 новых автобусов на газомоторном топливе. Из них 32 машины — большого класса, а 28 — среднего. На улицы они должны выйти уже в сентябре.

Ранее комитет по транспорту известил о выходе 14 новых газомоторных автобусов VOLGABUS на маршрут № 295.