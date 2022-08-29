Финляндия будет принимать документы на туристическую визу только в четырех российских городах

Начиная с 1 сентября россияне смогут подать документы на туристическую визу в Финляндию в представительствах страны на территории четырех российских городов, сообщили 29 августа в визовом центре этой страны. Согласно новым правилам, подать документы можно будет только по понедельникам, при этом количество заявок будет ограничено 500 в день.

Подать документы на краткосрочную визу россияне смогут в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Заявления надлежит подавать исключительно в категории, соответствующей целям поездки. Неправильно поданные, а также поданные в не предназначенный для выдачи турвиз день заявки рассматриваться не будут.

"Если вы подали визовое заявление в неправильной категории, или вы запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день", — сообщают в визовом центре.

На прошлой неделе стало известно о том, что Финляндия приступила к замедлению процесса выдачи россиянам туристических виз.

Фото: pixabay