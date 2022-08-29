Путин выступил за создание адаптационных центров для мигрантов

Президент Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о планах создания адаптационных центров для мигрантов, передает 29 августа ТАСС. По мнению главы государства, въезжающие в страну иностранцы должны знать законы и обычаи России.

"Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", — заявил Путин и согласился с предложением организовать адаптационные центры в пилотных регионах.

Глава ФАДН, в свою очередь, назвал в списке преимуществ планируемых центров возможность мигрантам "узнать о традициях, обычаях, культуре, получить правовую поддержку и даже психологическую". Необходимость последней Баринов обосновал, сославшись на психологов, по мнению которых въехавшие в Россию люди "испытывают большой стресс".

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о подготовке нового "всеобъемлющего" законопроекта о правилах въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.