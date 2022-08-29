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Новости 15:29

Путин выступил за создание адаптационных центров для мигрантов

фото ЗакС политика Путин выступил за создание адаптационных центров для мигрантов

Президент Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о планах создания адаптационных центров для мигрантов, передает 29 августа ТАСС. По мнению главы государства, въезжающие в страну иностранцы должны знать законы и обычаи России.

"Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", — заявил Путин и согласился с предложением организовать адаптационные центры в пилотных регионах.

Глава ФАДН, в свою очередь, назвал в списке преимуществ планируемых центров возможность мигрантам "узнать о традициях, обычаях, культуре, получить правовую поддержку и даже психологическую". Необходимость последней Баринов обосновал, сославшись на психологов, по мнению которых въехавшие в Россию люди "испытывают большой стресс".

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о подготовке нового "всеобъемлющего" законопроекта о правилах въезда, выезда и пребывания иностранцев в России.


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