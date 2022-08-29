Горсуд снова не увидел причин выпускать Скочиленко из-под ареста

В Санкт-Петербургском городском суде 29 августа состоялось очередное заседание по апелляции на арест художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в публикации фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Судья Юлия Максименко оставила девушку в СИЗО, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Заседание прошло в закрытом режиме. В коридоре суда в это время находились друзья и знакомые художницы, а также ее подруга Соня Субботина, которая проходит по делу в качестве свидетеля.

Адвокат Яна Неповиннова, которая представляет Скочиленко, заявляла о необходимости выпустить ее доверительницу из следственного изолятора. За время пребывания под стражей, у обвиняемой обострились проблемы со здоровьем: у нее порок сердца, из-за которого ей необходимо как можно скорее провести медицинское обследование, а также непереносимость глютена, которая особенно сказалась на состоянии Скочиленко. В изоляторе она не может в достаточной мере соблюдать необходимую диету.

Это уже четвертый отказ суда выпускать Скочиленко из СИЗО. Завтра, 30 августа, в Василеостровском районном суде пройдет заседание по продлению меры пресечения.

Напомним, Скочиленко собираются судить за пацифистскую акцию. В конце марта она заменила в супермаркете на Васильевском острове несколько ценников на листовки, в которых якобы содержалась недостоверная информация о ходе специальной военной операции на территории Украины. 13 апреля Скочиленко отправили в СИЗО.

Подробнее о деле Скочиленко - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков