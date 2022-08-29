Единоросс Цивилев предложил назначать субсидии на ЖКХ для пенсионеров в упрощенном порядке

Депутат-единоросс Алексей Цивилев обратился в Законодательное собрание Петербурга с предложением направить в Государственную думу законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс. Документ подразумевает возможность для людей старше 70 лет получать субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг без подачи личного заявления. Текст законодательной инициативы опубликован на сайте Заксобрания.

Предложения касаются статьи 159 Жилищного кодекса "Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", в которой описаны требования и порядок получения денежных выплат. Парламентарий считает правильным дополнить ее пунктом "Субсидии предоставляются в беззаявительном порядке гражданам старше 70 лет, имеющим право на получение субсидий".

Сейчас для получения субсидии на оплату ЖКХ необходимо раз в полгода лично подавать заявление. Депутат в пояснительной записке отмечает, что каждый такой визит требует от 15 до 20 листов бумаги, а также расходует "ресурсы мебели".

"Данное предложение легко реализуемо и не требует дополнительных финансовых вливаний ни со стороны региональных бюджетов, ни со стороны федерального бюджета Российской Федерации. Также стоит отметить актуальность данного законопроекта в связи с серьезным повышением социальной напряженности среди граждан, вызванной повышением цен на все категории товаров", - говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению политика, законопроект, в случае принятия, позволит повысить репутацию правительства за счет заботы о незащищенных слоях населения, сэкономить региональные бюджетные средства, а также снизить социальную напряженность среди "самого активного электората". Цивилев отметил, что похожая норма действовала в разгар пандемии коронавирусной инфекции с апреля 2020 года по май 2021 года и вызвала "баснословное" количество благодарностей от пенсионеров.

Напомним, тарифы на оплату коммунальных услуг могут вырасти на 7,8% с июля 2023 года.

Константин Леньков