Беглов рассказал о планах по восстановлению Мариуполя

Губернатор Александр Беглов, выступая 29 августа по "Радио России", не обошел вниманием вопрос восстановления Мариуполя силами петербургских специалистов. Помощь донбасскому городу он объявил "важной частью" работы Смольного.

"Мы установили побратимские отношения с Мариуполем, — напомнил Беглов горожанам. — Помощь Мариуполю стала важной частью нашей повседневной работы. На днях мы проводили домой последнюю группу школьников Донбасса. 1 600 ребят и педагогов познакомились с нашим городом, нашли здесь новых друзей, отдохнули и набрались сил перед новым учебным годом".

По заявлению губернатора, к новому учебному году петербургские строители восстановили в Мариуполе три школы и три детских сада, а всего у низ в работе насчитывается 29 объектов. "После Дня знаний основное внимание будет уделено подготовке к зиме, инженерной инфраструктуре, восстановлению кровель и перекрытий. Среди важных объектов — детская и взрослая поликлиники, онкологический и хирургический центры, учреждения культуры и спорта", — поведал губернатор Петербурга.

Впрочем, одними строительными работами помощь Северной столицы Мариуполю не ограничивается, следует из слов Беглова. В частности, он указал на отправленные в донбасский город пять автомашин с гуманитарной помощью — школьными ранцами, рюкзаками и наборами для учащихся разных классов. "Над шестью школами Октябрьского района возьмут шефство петербургские педагоги, снабдят учебной и учебно-методической литературой", — также пообещал Беглов.

На прошлой неделе петербургский градоначальник анонсировал возведение в Мариуполе памятника Александру Невскому в числе мер по восстановлению города.