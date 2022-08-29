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Новости 19:47

Бастрыкин распорядился обеспечить сохранность дома Лапина

фото ЗакС политика Бастрыкин распорядился обеспечить сохранность дома Лапина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился принять меры по обеспечению сохранности дома Лапина в Петербурге, сообщила пресс-служба СК 29 августа. Ранее суд отказался признать незаконным заключение на снос здания на Рижском проспекте.

Как следует из сообщения СК, Бастрыкин велел центральному аппарату продолжить следственные действия по факту сноса исторических построек в Петербурге, включая дом Лапина. Также он распорядился ускорить проведение экспертизы по определению "исторической значимости указанного здания и обоснованности решения контролирующих органов о возможности его сноса".

Также сообщается о том, что следствие признало дом Лапина вещественным доказательством в рамках ведущегося уголовного дела. Это должно помешать производить с ним какие-либо действия вплоть до завершения расследования.

Днем 29 августа Куйбышевский райсуд Петербурга отказал градозащитникам Олегу Мухину и Роману Тимофееву в признании незаконным заключения на снос дома Лапина. Соответствующий иск активисты ранее подали к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).


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