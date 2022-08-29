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Новости 16:26

Суд отказал градозащитникам, оспаривавшим разрешение КГИОП на снос Дома Лапина

фото ЗакС политика Суд отказал градозащитникам, оспаривавшим разрешение КГИОП на снос Дома Лапина

Куйбышевский районный Петербурга отказался удовлетворять исковое заявление градозащитников Олега Мухина и Романа Тимофеева к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) о признании незаконным заключения на снос Дома Лапина на Рижском проспекте, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

"Обеспечительные меры в виде запрета ООО "Цесма", ООО "СК Прайд" сносить здания по Рижскому пр., д. 26А сохранены до вступления решения суда в законную силу", - отчитались в судебной пресс-службе.

Напомним, в конце мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за подготовки к сносу Дома Лапина. Правоохранительные органы расследуют дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) сотрудниками КГИОП.

Не так давно интерес к зданию проявил также глава СКР Александр Бастрыкин, которого с недавних пор озаботил вопрос сохранения исторического наследия Северной столицы.


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