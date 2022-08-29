Суд отказал градозащитникам, оспаривавшим разрешение КГИОП на снос Дома Лапина

Куйбышевский районный Петербурга отказался удовлетворять исковое заявление градозащитников Олега Мухина и Романа Тимофеева к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) о признании незаконным заключения на снос Дома Лапина на Рижском проспекте, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

"Обеспечительные меры в виде запрета ООО "Цесма", ООО "СК Прайд" сносить здания по Рижскому пр., д. 26А сохранены до вступления решения суда в законную силу", - отчитались в судебной пресс-службе.

Напомним, в конце мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за подготовки к сносу Дома Лапина. Правоохранительные органы расследуют дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) сотрудниками КГИОП.

Не так давно интерес к зданию проявил также глава СКР Александр Бастрыкин, которого с недавних пор озаботил вопрос сохранения исторического наследия Северной столицы.