ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 20:50

Беглов поручил провести опросы в школах о введении корпоративной одежды для учителей

фото ЗакС политика Беглов поручил провести опросы в школах о введении корпоративной одежды для учителей

Губернатор Александр Беглов предложил в ходе городского Педсовета 29 августа обсудить в школах вопрос появления корпоративной одежды для учителей. На подобные рассуждения градоначальника натолкнул вопрос вице-губернатора Ирины Потехиной.

"Готово ли сообщество к корпоративной одежде? — задумался Беглов. — Вот я вам даю поручение провести опросы, собрания в школах. <...> Вот если такое решение будет принято большинством, и это действительно интересно, тогда с Александром Николаевичем [Бельским] мы рассмотрим вопрос об особых условиях, как помочь вам в решении этой задачки. Но чем быстрее вы это решите, тем быстрее мы примем решение".

Рассуждая о введении корпоративной одежды в школах, Беглов допустил возможность рассмотрения "каких-то опций, каких-то сертификатов" в случае принятия положительного решения. "Если будет принято решение о корпоративной одежде — то есть каждая школа имеет свой стиль. Может быть и закажут какой-то свой дизайн, как в общем-то школьники у нас во многих школах имеют свою одежду — так, может быть, под стиль этой одежды и уже учителя могли бы [заказать]", — развил градоначальник свою мысль. Само предложение об учительской одежде Беглов нашел "очень интересным".

Сегодня же губернатор рассказал об увеличении в этом году количества учеников в петербургских школах относительно прошлого года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама