Беглов поручил провести опросы в школах о введении корпоративной одежды для учителей

Губернатор Александр Беглов предложил в ходе городского Педсовета 29 августа обсудить в школах вопрос появления корпоративной одежды для учителей. На подобные рассуждения градоначальника натолкнул вопрос вице-губернатора Ирины Потехиной.

"Готово ли сообщество к корпоративной одежде? — задумался Беглов. — Вот я вам даю поручение провести опросы, собрания в школах. <...> Вот если такое решение будет принято большинством, и это действительно интересно, тогда с Александром Николаевичем [Бельским] мы рассмотрим вопрос об особых условиях, как помочь вам в решении этой задачки. Но чем быстрее вы это решите, тем быстрее мы примем решение".

Рассуждая о введении корпоративной одежды в школах, Беглов допустил возможность рассмотрения "каких-то опций, каких-то сертификатов" в случае принятия положительного решения. "Если будет принято решение о корпоративной одежде — то есть каждая школа имеет свой стиль. Может быть и закажут какой-то свой дизайн, как в общем-то школьники у нас во многих школах имеют свою одежду — так, может быть, под стиль этой одежды и уже учителя могли бы [заказать]", — развил градоначальник свою мысль. Само предложение об учительской одежде Беглов нашел "очень интересным".

Сегодня же губернатор рассказал об увеличении в этом году количества учеников в петербургских школах относительно прошлого года.