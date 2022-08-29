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Глава СПЧ высказался против упрощенной выдачи мигрантам гражданства за восстановление Донбасса

фото ЗакС политика Глава СПЧ высказался против упрощенной выдачи мигрантам гражданства за восстановление Донбасса

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев высказался против предоставления мигрантам российского гражданства по упрощенной схеме, передает 29 августа пресс-служба СПЧ. Попутно официальный правозащитник раскритиковал идею совместного обучения в школах детей россиян с не владеющими русским языком детьми мигрантов.

"Совет <...> выступает против упрощенного предоставления гражданства РФ иностранцам, которые участвуют в волонтерской деятельности и восстанавливают объекты хозяйственного, военного, культурного и иного назначения в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины", — высказался Фадеев. Он выразил опасения, что применение упрощенной схемы "может привести к массовым потокам строителей из Средней Азии без знания русского языка и законов РФ за российским гражданством".

В свою очередь, недовольство идеей обучения не знающих русский язык мигрантов в отечественных школах глава СПЧ объяснил заботой об образовательном процессе. "Обучение всего класса будет сорвано, — выразил уверенность он. — Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. <...> Таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс".

В целом же Фадеев выразил уверенность, что у временно работающих в России мигрантов "нет оснований привозить сюда свои семьи". Попутно он объявил, что многие иностранцы якобы "намеренно приезжают сюда рожать", однако подтверждения своим словам не предоставил.

Сегодня же президент Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для приезжих.

Фото: president-sovet.ru


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