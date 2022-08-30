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Комздрав отчитался о поступлении в Петербург вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика Комздрав отчитался о поступлении в Петербург вакцины от коронавируса

Партия вакцины "Спутник V" поступила на склад ОАО "Фармбаза" в Петербурге, сообщил 30 августа комитет по здравоохранению в своем Telegram-канале. Речь идет о 51 тысяче комплектов доз для профилактики коронавирусной инфекции.

Также на фармбазу поступило 300 комплектов доз "Спутника M", предназначенного для прививания подростков. Помимо этого, склады пополнились 60 480 комплектами доз вакцины "ЭпиВакКорона".

"В ближайшее время все вакцины будут развезены по медицинским организациям. Дефицита вакцинных препаратов в городе нет", — сообщили в комздраве.

В середине июля ученые и медики из Европейского университета и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) оценили эффективность "ЭпиВакКороны" в 2%.

Фото: pixabay


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