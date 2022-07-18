Эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" от поражения легких составила два процента

Ученые и медики из Европейского университета и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) оценили в 2% эффективность двудозной вакцины "ЭпиВакКорона" против поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон", сообщил РБК 18 июля.

Как пишет издание, в том же исследовании показатель для трех доз "Спутника V" (две дозы вакцины плюс ревакцинация "Спутником Лайт") составил 71%, а для вакцины "КовиВак" — 46%. Результаты одной дозы "Спутника Лайт" показали эффективность 74%, двух доз "Спутника V" — 56%.

Авторы работы проанализировали данные 23 996 пациентов с положительным результатом ПЦР-теста, доставленных на компьютерную томографию в два амбулаторных центра МИБС в период с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года и сообщивших о вакцинации, проведенной не менее чем за 14 дней до направления на КТ. Пациенты сами сообщали, были ли привиты и какая вакцина при этом использовалась.

В результате из 6 766 привитых двумя дозами "Спутника V" легкие не были поражены у 3 631 человека (у 3 135 наблюдалось какое либо поражение органа, включая 52 серьезных повреждения). В случае с "КовиВаком" из 821 привитого 421 человек не получил повреждения легких, 400 (включая четыре тяжелых случая) получили. Что касается "ЭпиВакКороны", то из 314 вакцинированных человек только 104 не получили поражения легких, а у 210 они наблюдались (из них у пяти человек наблюдались серьезные повреждения).

Больше всего тяжелых поражений (244 случая) наблюдалось во время распространения штамма "дельта". При распространении "омикрона" ученые насчитали 94 таких случая.

"Мы можем сказать, что для "ЭпиВакКороны" показатель эффективности статистически незначим, то есть он неотличим от полного отсутствия эффективности", — заявил РБК соавтор исследования, директор Института междисциплинарных медисследований Европейского университета Антон Барчук. При этом он уточнил, что исследование было сугубо наблюдательным и потому на основании его результатов нельзя делать выводы об эффективности препаратов. "Такие исследования важны для того, чтобы смотреть, как ведут себя вакцины в изменяющихся условиях, с новыми штаммами — сохраняют они свою эффективность или нет", — уточнил он.

Ранее комздрав обратился к петербуржцам с призывом пройти ревакцинацию до того момента, пока не начались длинные очереди.