ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:44

Комздрав зовёт петербуржцев на ревакцинацию от коронавируса, пока это возможно без длинных очередей

фото ЗакС политика Комздрав зовёт петербуржцев на ревакцинацию от коронавируса, пока это возможно без длинных очередей

Жители Петербурга могут ревакцинироваться от коронавируса, минуя очереди: это поможет им впоследствии защититься от фатальных последствий болезни, написал у себя на странице "ВКонтакте" глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Средние темпы вакцинации в городе заметно снизились: в день прививки делают порядка 3 тысяч горожан. Поэтому пройти ревакцинацию пока что можно без сопутствующего ажиотажа, отметил Лисовец.

"Особенно важна вакцинация для групп риска — людей старше 60 лет и всех, кто страдает хроническими заболеваниями. Своевременно сделанная прививка защитит от тяжёлого течения заболевания и поможет сохранить жизнь", — в очередной раз напомнил глава комздрава.

Взрослые могут привиться в 181 пункте, дети — в 92. Запас вакцины составляет 407 тысяч доз.

В Петербурге, напомним, ковидные показатели поднялись до майского уровня: за сутки зафиксировано 364 случая заражения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама