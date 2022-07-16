Комздрав зовёт петербуржцев на ревакцинацию от коронавируса, пока это возможно без длинных очередей

Жители Петербурга могут ревакцинироваться от коронавируса, минуя очереди: это поможет им впоследствии защититься от фатальных последствий болезни, написал у себя на странице "ВКонтакте" глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Средние темпы вакцинации в городе заметно снизились: в день прививки делают порядка 3 тысяч горожан. Поэтому пройти ревакцинацию пока что можно без сопутствующего ажиотажа, отметил Лисовец.

"Особенно важна вакцинация для групп риска — людей старше 60 лет и всех, кто страдает хроническими заболеваниями. Своевременно сделанная прививка защитит от тяжёлого течения заболевания и поможет сохранить жизнь", — в очередной раз напомнил глава комздрава.

Взрослые могут привиться в 181 пункте, дети — в 92. Запас вакцины составляет 407 тысяч доз.

В Петербурге, напомним, ковидные показатели поднялись до майского уровня: за сутки зафиксировано 364 случая заражения.