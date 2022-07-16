В Петербурге заболеваемость COVID-19 подскочила до майских показателей

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 364 жителей Петербурга, информирует оперативный штаб. Побороли болезнь при этом 114 человек, а скончались 9, говорится в данных по состоянию на 16 июля.

В общей сложности в России зафиксировано 4 698 случаев заражения COVID-19. В больницы поместили 1 314 граждан, что на 3,8% больше по сравнению с 15 июля, в том числе 97 – в городе на Неве. Излечились при этом 2 879 россиян (на 1,7% меньше по сравнению с 15 июля). Зарегистрирована 41 смерть от коронавируса.

В России продолжает фиксироваться рост заболеваемости COVID-19 на фоне снижения коллективного иммунитета, который упал до отметки в 14%.