Более 80 бригад Водоканала будут дежурить в Петербурге из-за непогоды

Петербургский Водоканал переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемых 30 и 31 августа дождей, следует из опубликованного во вторник сообщения в Telegram-канале предприятия.

Как указали в пресс-службе Водоканала, в последние два августовских дня в Петербурге может выпасть более 70% от месячной нормы осадков, при этом основной удар стихии ожидается в период с 18:00 во вторник по 03:00 среды. Полностью дождевой фронт должен покинуть город вечером 31 августа.

"Для предотвращения локальных скоплений воды во всех районах города будут дежурить 88 бригад Водоканала со специализированной откачивающей техникой", — указали в предприятии. Под особым контролем планируют держать территории близ социальных объектов, остановок и станций метро, а также крупные перекрестки. В частности, на пересечении Парашютной улицы и улицы Репищева заблаговременно была установлена передвижная насосная станция для откачки дождевой воды.

Сообщить о скоплениях воды можно, обратившись на горячую линию Водоканала по телефону 305-09-09.

Фото: Telegram-канал "Водоканал Санкт-Петербурга"