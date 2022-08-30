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В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть ковидом

фото ЗакС политика В Роспотребнадзоре заявили, что дети стали чаще болеть ковидом

Дети стали чаще болеть коронавирусом, но само заболевание чаще всего протекает бессимптомно или же подобно ОРВИ, сообщило 29 августа РИА Новости со ссылкой на заявление замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. Согласно словам ученого, в случае со штаммом "омикрон" у детей пока не наблюдалось ни одного случая распространенного прежде мультивоспалительного синдрома.

"У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям — при "омикроне" пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто", — приводит слова Горелова агентство.

По сообщению эпидемиолога, в 2020-2021 годах на детей приходилось 10-11% от общего количества заболевших коронавирусом. Сейчас эта доля достигает 18%, что указывает на более заметную их вовлеченность в эпидпроцесс. При этом постковидный синдром наблюдается у детей с той же частотой, что и прежде, утверждает Горелов. По его словам, у приблизительно 30% переболевших ковидом несовершеннолетних остаются один-два симптома, при этом на первый план выходят жалобы на слабость, рассеянность внимания и туман в голове.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости возобновлять антиковидные ограничения в школах.


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