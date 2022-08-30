Правительство определило график праздничных дней в следующем году

Российское правительство опубликовало график нерабочих праздничных дней в 2023 году, информация об этом появилась в Telegram-канале кабмина 30 августа.

Новогодние праздники в России стартуют 31 декабря и продлятся по 8 января включительно. Поскольку 1 и 8 января выпадают на воскресенье, то нерабочие праздничные дни перенесут на 24 февраля и на 8 мая. Благодаря этому в феврале россияне смогут отдыхать четыре дня подряд (с 23-го по 26-е число). В марте праздничный выходной будет только один — в среду, 8-го числа.

Также нерабочими объявлены дни с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.