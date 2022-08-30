Каждый пятый школьник в Петербурге нездоров

Официально здоровыми в Петербурге признаны более 78% школьников, следует из сообщения комитета по здравоохранению от 30 августа. При этом учащиеся распределены по пяти группам в соответствии со своим состоянием.

В первую группу входят абсолютно здоровые дети, их в Петербурге насчитывается 10% от общего количества. "За последние три года этот показатель демонстрировал тенденцию к росту — в первой группе здоровья стало на 6 000 детей больше. В Петродворцовом районе самая значительная группа детей относится к первой группе здоровья — 15,9%", — сообщили в комздраве.

Вторая группа, в которую входят дети с незначительными функциональными отклонениями в состоянии здоровья, оказалась самой многочисленной. К ней причислено 68% школьников, причем эта цифра остается неизменной на протяжении трех лет.

Еще приблизительно 20% приходится на учеников из третьей группы, к которой относятся дети с хроническими заболеваниями в стадии компенсации. Остальные школьники относятся к четвертой и пятой группам здоровья, указали в комздраве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что дети стали чаще заражаться коронавирусом.