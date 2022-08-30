В Петербурге утроилось количество госпитализаций с COVID-19

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано почти в три раза больше госпитализаций пациентов с коронавирусом, чем днем ранее, следует из данных федерального оперштаба от 30 августа. Если в понедельник сообщалось о 105 пациентах, доставленных в городские стационары, то сегодня говорится уже о 303 больных.

При этом заболеваемость ковидом в городе снижается (накануне было зафиксировано 3 842 новых пациента, теперь же — 3 497), а количество выздоравливающих, наоборот, растет (от 3 412 накануне до 5 010 сейчас). Количество летальных исходов из-за ковида в городе выросло с 15 накануне до 23 сегодня.

Аналогичные тенденции прослеживаются и в статистике по всей России. Так, в стране отмечается рост как госпитализаций (с 1 988 накануне до 4 673 теперь), так и выздоровлений (соответственно, с 24 890 до 36 729). Равным образом фиксируется и снижение заболеваемости (с 39 658 в понедельник до 37 067 во вторник). Количество смертей, связанных с ковидом, также выросло — с 77 до 94.

Сегодня же петербургский комздрав отчитался о поступлении на фармбазу новых партий вакцины от коронавируса.