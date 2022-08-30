Сервис Twitch оштрафовали из-за интервью с Арестовичем

Суд в Москве назначил штраф в размере 3 млн рублей сайту с онлайн-трансляциями Twitch по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации), передает РИА Новости со ссылкой на судью Тимура Вахрамеева. Наказание досталось сервису за отказ ограничить доступ к интервью с советником украинского президента Алексеем Арестовичем.

Во время слушания в суд поступил еще один административный протокол, оформленный на Twitch.

Тем временем, как сообщает "Интерфакс", на социальную сеть TikTok составили очередной протокол за "пропаганду сексуальных нетрадиционных ценностей, видеоролики с тематикой ЛГБТ, феминизмом и искаженным представлением традиционных сексуальных ценностей". В апреле аналогичное дело завершилось для TikTok штрафом в 2 млн рублей.