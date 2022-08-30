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Новости 11:49

Петербургское отделение "Родины" не сдало финансовый отчет в Горизбирком

фото ЗакС политика Петербургское отделение "Родины" не сдало финансовый отчет в Горизбирком

Партия "Родина" не представила Санкт-Петербургской избирательной комиссии сведения о поступлении и расходовании средств во II квартале 2022 года, сообщил 30 августа зампредседателя комиссии Олег Зацепа.

"Составлен административный протокол", - отметил Зацепа.

Все остальные реготделения партий о своей финансовой активности отчитались. При этом у 19 из 27 отделений отчеты "нулевые". 

О наибольших поступлениях и расходах традиционно сообщила "Единая Россия". За квартал на ее счет поступило 25 млн рублей. В то время как все остальные партии, вместе взятые, получили около 8 млн.

Сергей Еремеев


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