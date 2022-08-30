Для ижевской фигурантки "Дворцового дела" Понькиной запросили 2 года колонии-поселения

Обвинение потребовало на два года лишить свободы участницу РСД из Ижевска Анастасию Понькину, сообщила она в своем Telegram-канале.

"Сторона обвинения запросила ужасные цифры: 2 года лишения свободы в колонии поселения. Мы же с адвокатом просим полного прекращения дела и признания невиновности", - написала обвиняемая.

Понькину обвиняют по статье о хулиганстве, совершенном по мотивам политической, идеологической, расовой, нравственной или религиозной ненависти (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Прокуратура считает, что во время несанкционированной протестной акции 23 января 2021 года она вывела на проезжую часть две тысячи горожан, перекрыв движение транспорту.

Октябрьский районный суд Ижевска должен огласить решение 9 сентября.

Фото: ВКонтакте/ Анастасия Понькина