Всеволожский завод Nokian Tyres может перейти в режим простоя

Завод Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области рискует перейти в режим вынужденного простоя из-за нехватки сырья, сообщил 30 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. При этом в пресс-службе компании, производящей автомобильные шины, поспешили заверить об отсутствии планов закрывать предприятие.

"В настоящее время завод Nokian Tyres во Всеволожске работает и будет продолжать работать. Но в связи с нехваткой сырья возможны вынужденные простои предприятия", — приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Накануне стало известно о том, что финский владелец завода ищет желающих приобрести его. Как сообщалось, владелец намерен принимать обязывающие предложения на покупку вплоть до начала сентября.

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