Nokian Tyres ищет покупателей на свой завод в Ленобласти

Финский производитель шин Nokian Tyres занялся поисками покупателя на свой завод во Всеволожске Ленинградской области, сообщил 29 августа "Коммерсантъ". Предприятие будет собирать обязывающие предложения на покупку вплоть до начала сентября, рассказали газете источники.

Как пишет издание, в числе претендентов на приобретение завода числятся несколько инвесторов, среди которых имеются профильные игроки и нефтяные компании. Так, в качестве возможных участников сделки упоминаются связанные с "Татнефтью" структуры и владелец AEON Роман Троценко, передает "Коммерсанту" слова своих собеседников. Комментариев ни от Троценко, ни от "Татнефти" журналистам получить не удалось.

В свою очередь, в российском офисе Nokian Tyres заявили "Коммерсанту" об отсутствии "согласованной или подтвержденной информации" касательно продажи предприятия.

Ранее сообщалось о возможности перевода завода во Всеволожске в автономный режим работы. В начале августа губернатор Ленобласти Александр Дрозденко допустил смену его названия.

Фото: pixabay