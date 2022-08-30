Башкетова объяснила эпидобстановкой сохранение запрета публичных мероприятий

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова связала сохранение запрета на проведение публичных мероприятий с ухудшением заболеваемости коронавирусом, сообщил 30 августа в своем Telegram-канале депутат Заксобрания Борис Вишневский. К посту он приложил скриншот ответа Башкетовой на свой запрос.

"В настоящее время отмечается ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Санкт-Петербурге", — говорится в ответе Башкетовой. В тексте она отдельно отмечает, что город "продолжает оставаться одним из лидеров Российской Федерации" по заболеваемости ковидом.

В связи с этим Башкетова заявила, что запреты на проведение публичных мероприятий и на участие в них граждан "по мнению Управления являются обоснованными превентивными мерами, носящими временный характер".

Комментируя полученный ответ, Вишневский заявил, что "вот уже около года" пытается выяснить у губернатора Александра Беглова и главы местного управления Роспотребнадзора Башкетовой, "почему одиночный пикет опаснее концерта в ночном клубе на 2 000 человек".

"Губернатор кивает на санитарного врача, а санитарный врач то рассказывает истории о федеральных требованиях по профилактике чумы и холеры, то, как сейчас, просто говорит об ухудшении эпидемиологической ситуации", — пересказал историю своих изысканий депутат. В своем Telegram-канале он поинтересовался, "не пора ли вводить масочный режим на транспорте", а также "почему у нас губернатор продолжает разгуливать без маски", если в городе официально фиксируется ухудшение эпидситуации.

В комментарии ЗАКС.Ру Вишневский назвал абсурдной ситуацию с запретом публичных мероприятий и предположил, что ограничения преследуют цель помешать политически активным петербуржцам выражать свое мнение.

"Я думаю, что это делается исключительно с целью не позволить гражданам выражать свое мнение на уличных акциях. Все остальные причины абсурдны. Абсурдно, когда можно ходить на концерты, на футбол, другие массовые мероприятия, но даже одиночный пикет якобы представляет опасность. Если бы существовала серьезная ковидная опасность, то были бы нужны ограничения не только на публичные акции, но и на многое другое. Но они не вводятся", — заявил Вишневский.

Накануне губернатор Беглов продлил срок действия антиковидных ограничений до 31 октября. Среди прочего, пролонгации подвергся и запрет на проведение публичных мероприятий, включая митинги и одиночные пикеты.