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Новости 19:55

Беглов продлил антиковидные ограничения в Петербурге до конца октября

фото ЗакС политика Беглов продлил антиковидные ограничения в Петербурге до конца октября

Губернатор Александр Беглов продлил до 31 октября действие всех ранее не отмененных в Петербурге ограничений по коронавирусу, сообщила пресс-служба градоначальника в понедельник. Соответствующие изменения в постановление № 121 были внесены по рекомендации главного санитарного врача города Наталии Башкетовой, отметили в Смольном.

"Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 октября", — гласит сообщение на сайте городской администрации.

Таким образом, пролонгированию подлежат такие меры, как запрет на проведение публичных акций и на курение кальяна в общественных местах. Работа выставок и музеев остается возможной при условии маршрутизации посетителей, позволяющей избежать пересечения различных групп экскурсантов. Фуд-корты могут работать при наличии раздельных входов и выходов.

Кроме того, в силе остаются рекомендации об использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах, дезинфекции контактных поверхностей и другие.


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