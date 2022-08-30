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Новости 17:09

Парковочные тарифы в Петербурге останутся на прежнем уровне

фото ЗакС политика Парковочные тарифы в Петербурге останутся на прежнем уровне

Смольный не планирует в ближайшее время повышать тарифы за пользование платными парковками, сообщил зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. При этом он указал, что загруженность зоны платных парковок в Петербурге не дотягивает до двух третей от имеющихся мест.

"В данный момент тариф в 100 рублей, не рассматривается его повышение. То есть, во вновь открываемой зоне также для легковых автомобилей тариф будет 100 рублей в час", — приводит слова Ваньчкова Regnum.

В своем выступлении чиновник указал, что по полному тарифу платными парковками пользуются лишь 15 % водителей. При этом 20 % вовсе избегают трат за остановку, поскольку оставляют машину менее чем на 15 минут, укладываясь в неоплачиваемый период.

В среднем зона платной парковки в городе загружена на 60 %, указал Ваньчков. Сильнее всего загружены улицы, прилегающие к Невскому проспекту и площади Восстания, — здесь в час пик бывает занято до 80 % мест.

Напомним, с 1 сентября зона платной парковки распространится на все улицы Центрального района, поглотив два до сих пор не охваченных ей муниципалитета.


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