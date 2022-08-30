В Ленобласти переименовали лакокрасочный завод, выкупленный у норвежской компании

Юридическое лицо, владеющее бывшим лакокрасочным заводом норвежской компании Jotun, сменило название после того, как его выкупила группа компаний "Атомстройкомплекс". На это обратило внимание агентство "Интерфакс".

Теперь ООО "Йотун Пейнтс" называется ООО "Литум", причем ИНН изменениям не подвергся.

"Атомстройкомплекс", месяц назад завладевший предприятием в Тосненском районе Ленобласти, пока отказывается комментировать произошедшее.

Jotun объявила об уходе с российского рынка в марте, выразив таким образом несогласие с военной спецоперацией на Украине. Сделка с российским ООО, сумма которой не разглашается, предполагала сохранение персонала.