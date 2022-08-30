Турчак пообещал выпустить "правильный" учебник истории с рассказом о военной спецоперации

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак анонсировал появление нового школьного учебника истории с главами, посвященными ходу специальной военной операции на Украине, передает 30 августа пресс-служба "Единой России".

Заявление прозвучало на встрече Турчака с молодежными объединениями в Южно-Сахалинске. Непосредственно на рассуждения о школьном пособии единоросса натолкнуло обращение представителей ветеранских организаций с просьбой выпустить такой учебник, "в котором бы особое внимание уделялось роли России в Великой Отечественной войне", передает пресс-служба ЕР.

"Я разговаривал уже с Сергеем Кравцовым и Владимиром Мединским, — заявил в ответ Турчак. — Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвящённые специальной военной операции и подвигам наших ребят".

В конце июня в Рособрнадзоре допустили возможность появления вопросов о пандемии коронавируса и признании Россией республик Донбасса в список заданий ОГЭ по истории.