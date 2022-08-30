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Новости 30 августа, 20:10

К следующему учебному году все петербургские школы должны обеспечить горячей водой

фото ЗакС политика К следующему учебному году все петербургские школы должны обеспечить горячей водой

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов получил ответ от вице-губернатора Ирины Потехиной, касающийся обеспечения городских школ горячей водой. В ответе говорится, что администрация Калининского района решила наладить горячее водоснабжение во всех общеобразовательных учреждениях. В свою очередь, комитет по образованию распорядился, чтобы администрации других районов поступили аналогичным образом. Полученное письмо обнадежило депутата, о чем он написал в своем Telegram-канале.

"Правильное решение. Единственная проблема, реализовать его школы смогут, видимо, только в следующем году. Пока вопрос решался, период ремонтов школьных зданий уже закончился", - отметил Амосов.

По подсчетам политика, в его избирательном округе на сегодняшний день до 40% школ не подключены к горячему водоснабжению.


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Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович
Потехина Ирина Петровна

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