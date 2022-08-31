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Последний день лета в Петербурге отметится дождями и холодом

фото ЗакС политика Последний день лета в Петербурге отметится дождями и холодом

Среда, 31августа, выдастся для Петербурга дождливой и холодной: в последний день лета температура воздуха днём будет на 7-8 градусов ниже среднестатистической нормы, известил метеоролог Михаил Леус у себя в Telegram-канале.

В течение всего дня в городе на Неве будет идти дождь, сопровождаемый сильными порывами ветра.

"В последний день календарного лета Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, центр которого переместится в Верхневолжье. Его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди, местами сильные... Температура воздуха +10…+12°, по области +8…+13°", — отчитался Леус.

Первый день осени также не принесёт в город тепла: местами будут идти кратковременные дожди.

Отметим, что из-за мощного циклона "Орнелла", обрушившегося на Петербург, минувшим днём, 30 августа, ввиду шквалистого ветра было повалено много деревьев, на дорогах произошли десятки случаев ДТП, город встал в пробках. "Водоканал" привёл свои службы  в режим повышенной готовности.


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