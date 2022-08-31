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Новости 10:58

"Интерфакс": Похороны Горбачёва не будут проводить на государственном уровне

фото ЗакС политика "Интерфакс": Похороны Горбачёва не будут проводить на государственном уровне

Похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва не собираются проводить публично на государственном уровне, передаёт "Интерфакс", ссылаясь на полученную от источников информацию.

В то же время кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что формат проведения похорон политика пока обсуждается.

"Пока не знаем, как все будет, какая будет процедура. Это же тоже будет зависеть от пожеланий родных и близких. Сейчас пока нет информации на этот счёт", - приводит высказывание Пескова РИА Новости.

Свои соболезнования по случаю кончины Горбачёва выразили среди прочих президент России Владимир Путин, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, политики США и стран Евросоюза.

Михал Горбачёв скончался накануне вечером. Бывшему советскому лидеру был 91 год. Политика похоронят на столичном Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.

фото: kremlin.ru


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