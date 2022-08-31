Кущак похвалил новую музыкальную школу на Пороховых

Депутат петербургского парламента Александр Кущак осмотрел новую музыкальную школу № 41 в рамках Народной программы партии, которая должна будет до конца недели открыться на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе. Как сообщает пресс-служба петербургского отделения единороссов, парламентарий остался доволен увиденным.

"Должен заметить, что сделано все очень качественно. Теперь около 500 ребят в этих стенах — в красивых, новых помещениях — будут получать музыкальное образование", - приводятся его слова.

Школа, которую сдали раньше срока, получила более двадцати кабинетов для занятий, концертный зал на 100 человек и малый зал.

Отметим, что весной Госстройнадзор выдал разрешение на строительство еще двух школ в Красногвардейском районе: на Пискаревском проспекте и на Пахомовской улице. Обе они будут совмещены с детскими садами.

фото: пресс-служба петербургского отделения ЕР