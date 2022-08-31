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Новости 11:37

Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами на уроках

фото ЗакС политика Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами на уроках

Начиная с 1 сентября российским школьникам запрещается использовать во время уроков мобильные телефоны, соответствующий указ издало Министерство просвещения РФ.

Отметим, что днём ранее, 30 августа, с инициативой запрета пользоваться смартфонами в стенах учебных заведений выступил бывший глава Минкультуры Владимир Мединский.

Предложение ограничить использование смартфонов в школах высказывало Минпросвещения ещё в 2019 году, при предыдущем составе правительства. За запрет выступала также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.


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