Август в Петербурге стал самым жарким за всю историю наблюдений

Последний месяц лета 2022 года в Петербурге, даже несмотря на резкое похолодание 30 августа, оказался наиболее жарким в истории профессиональных метеонаблюдений, то есть за 141 последний год. С таким заключением выступил главный городской синоптик Александр Колесов, на которого ссылается "Интерфакс".

"Средняя температура воздуха в августе составила плюс 20,7 градуса, аномалия – плюс 3,3 градуса от нормы (норма для августа 17,4 градуса)", - рассказал специалист.

Самая аномальная температура в этом году наблюдалась на отрезке с 16 до 20 августа, когда воздух прогревался на семь градусов выше климатической нормы.

Предыдущие рекорды фиксировались в 1939 и 1972 годах, когда средняя температура в августе достигала 19,8 градуса. Примечательно, что в целом уходящее лето не квалифицируется метеорологами как самое жаркое в истории, поскольку таковым оказалось прошлогоднее.