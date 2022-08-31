Песков: Путин заработал "бэкграунд с точки зрения доверия"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 31 августа, что год от года в России растет эффективность тушения пожаров и борьбы с их последствиями. По его наблюдениям, в нынешнем году грамотность принимаемых мер особенно заметна, несмотря на то что "кто-то мог нюхать дым в центре Москвы". Тема летних пожаров навела Пескова на воспоминание о периоде 2008-2012 годов, когда его начальник находился в должности премьер-министра и приехал к жителям крупного сгоревшего села.

"Они лишились всего, они лишились и документов, и жилья, школ для детей, одежды, еды, всего. И Путин один их убедил, что через буквально 2 месяца всё будет стоять, и он это сделал", - приводит рассказ Пескова РИА Новости.

Упомянутый чиновником эпизод говорит ему о том, что "надо не только разбираться, что реализуемо, что нет, нужно еще все-таки иметь бэкграунд с точки зрения доверия".