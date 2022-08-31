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Новости 14:23

"Мы ждем штурма Зимнего?": комблаг планирует установить на Дворцовой площади противотаранные устройства

фото ЗакС политика "Мы ждем штурма Зимнего?": комблаг планирует установить на Дворцовой площади противотаранные устройства

На Дворцовой площади хотят установить противотаранные устройства. На эту статью расходов комитета по благоустройству в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга 31 августа обратила внимание депутат от КПРФ Ирина Иванова.

- Мы штурма Зимнего ждем? - спросила Иванова.

Глава комблага Василий Пониделко ответил, что противотаранные устройства будут представлять собой столбы, которые будут подниматься в случае террористической угрозы. 

- В городе проводится достаточно большое количество массовых мероприятий. По мерам антитеррористической защищенности мы привлекаем большое количество техники, всё закрывается машинами. Чтобы этого не осуществлять, разработан этот проект, - сказал Пониделко.

Напомним, установить противотаранные устройства на Дворцовой площади в Смольном планировали неоднократно. Потратить на реализацию проекта в комблаге планируют порядка 230 млн рублей.

Сергей Еремеев


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