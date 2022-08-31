Из-за остановки сообщения с Россией в финской VR могут лишиться работы до двух тысяч сотрудников

Финский государственный концерн VR сокращает персонал ввиду остановки железнодорожного сообщения с РФ, информирует местное издание YLE.

До конца года будут закрыты четыре офиса грузовых перевозок в Вайниккала, Ниирала, Иматранкоски и Вартиус.

"Правда заключается в том, что на определённых направлениях объём работы неизбежно сократится или закончится из-за сокращения грузовых перевозок", —констатировала директор по персоналу VR Лаура Ансахарью.

Несмотря на то, что VR сократит около 70 позиций, своей работы могут лишиться до 2 тысяч человек.

Ранее финский государственный оператор железных дорог VR сообщил о списании всех поездов "Аллегро" и запчастей к ним.